Жена рэпера T-Killah объявила о беременности

Еще утром Мария написала в социальных сетях, что "сегодня будет день хороших новостей", а затем добавила "и любви", опубликовав пост с округлившимся животом. Подписчики тут же стали поздравлять девушку, за первые полчаса под постом собралось более двух тысяч комментариев.