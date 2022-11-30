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1 час назад

Жена рэпера T-Killah объявила о беременности

Мария Иглина

Мария, жена артистка Александра Тарасова, известного как T-Killah, объявила о беременности. Соответствующей новостью девушка поделилась в социальных сетях.

Жена рэпера T-Killah объявила о беременности
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Еще утром Мария написала в социальных сетях, что "сегодня будет день хороших новостей", а затем добавила "и любви", опубликовав пост с округлившимся животом. Подписчики тут же стали поздравлять девушку, за первые полчаса под постом собралось более двух тысяч комментариев.

Дочь Хайди Клум поделилась фото в белье

Некоторое время назад Тарасова признавалась, что давно мечтает стать матерью, а расспросы о детях для нее болезненная тема.

Напомним, что рэпер T-Killah и журналистка Мария Белова поженились около трех лет назад.

Ранее Ратаковски рассказала о резкой потере веса.

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