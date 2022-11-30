Рудова заявила, что отправляет "во френдзону" тех, кто не платит за нее

Актриса Наталья Рудова призналась, что считает неприемлемым, когда на первом свидании каждый платит сам за себя. Об этом она заявила в социальных сетях.

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Рудова объяснила, что не может воспринимать в романтическом плане того, кто предлагает раздельный счет.

"Я просто не могу с ним общаться как с парнем. Он сразу переходит во френдзону", - заявила артистка.