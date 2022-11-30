Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

У Хейли Бибер обнаружили большое новообразование

Мария Иглина

Модель и супруга артиста Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что у нее нашли кисту яичника. Подробностями она поделилась в социальных сетях.

У Хейли Бибер обнаружили большое новообразование
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"У меня в яичнике киста размером с яблоко. Эндометриоза или синдрома поликистозных яичников нет, но киста у меня уже была много раз, и это невесело", — цитирует девушку издание People.

Алла Довлатова сняла видео под капельницей

Он также добавила, что из-за кисты она чувствует тошноту, вздутие живота, боли и эмоциональные перепады:

"Думаю, многие переживали то же и поймут. Справимся".

В этом же году модель перенесла транзиторную ишемическую атаку — кратковременное нарушение кровообращения головного мозга.

Ранее Ратаковски рассказала о резкой потере веса.

Звёзды,Алла Довлатова,Джастин Бибер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители