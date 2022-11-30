У Хейли Бибер обнаружили большое новообразование

Модель и супруга артиста Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что у нее нашли кисту яичника. Подробностями она поделилась в социальных сетях.
"У меня в яичнике киста размером с яблоко. Эндометриоза или синдрома поликистозных яичников нет, но киста у меня уже была много раз, и это невесело", — цитирует девушку издание People.
Он также добавила, что из-за кисты она чувствует тошноту, вздутие живота, боли и эмоциональные перепады:
"Думаю, многие переживали то же и поймут. Справимся".
В этом же году модель перенесла транзиторную ишемическую атаку — кратковременное нарушение кровообращения головного мозга.