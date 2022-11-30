Известная модель продемонстрировала фигуру в спортзале

Свою фигуру на кадрах, сделанных в спортзале, показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная Тимати , известная модель Анастасия Решетова .

Она опубликовала фрагменты тренировок, на которых занимается в обтягивающем черном костюме. Сперва она выполнила комплекс упражнений в слитном коротком костюме, а затем появилась в легинсах и кофте с длинным рукавом. При этом волосы Решетова предпочла оставить распущенными.