Анфиса Чехова рассказала о своей первой работе

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии. Подробностями она поделилась в социальных сетях.
Так, Чехова призналась, что она работала визажистом:
"Мало, кто знает, что до профессии телеведущей, я работала визажистом, красила людей на свадьбы и моделей для клипов. Поэтому в косметике я разбираюсь, хорошо ее знаю и очень люблю".
Она также отметила, что когда нет съемок может с легкостью профессионально накраситься сама.
"Моя самая любимая часть в создании макияжа и самая нелюбимая часть работающих со мной визажистов — нарисовать мне стрелки. У меня к стрелкам очень обширные требования. Нужна конкретная форма, я ее называю "стрелки Мэрилин Монро". За счет них глаза становятся похожими на блюдца", — поделилась телеведущая.
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