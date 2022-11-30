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46 минут назад

Анфиса Чехова рассказала о своей первой работе

Мария Иглина

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии. Подробностями она поделилась в социальных сетях.

Анфиса Чехова рассказала о своей первой работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Чехова призналась, что она работала визажистом:

"Мало, кто знает, что до профессии телеведущей, я работала визажистом, красила людей на свадьбы и моделей для клипов. Поэтому в косметике я разбираюсь, хорошо ее знаю и очень люблю".

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Она также отметила, что когда нет съемок может с легкостью профессионально накраситься сама.

"Моя самая любимая часть в создании макияжа и самая нелюбимая часть работающих со мной визажистов — нарисовать мне стрелки. У меня к стрелкам очень обширные требования. Нужна конкретная форма, я ее называю "стрелки Мэрилин Монро". За счет них глаза становятся похожими на блюдца", — поделилась телеведущая.

Ранее стало известно, что Гузеева решила перестать материться.

Звёзды,Мэрилин Монро,Анфиса Чехова,
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