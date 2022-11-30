Анфиса Чехова рассказала о своей первой работе

"Моя самая любимая часть в создании макияжа и самая нелюбимая часть работающих со мной визажистов — нарисовать мне стрелки. У меня к стрелкам очень обширные требования. Нужна конкретная форма, я ее называю "стрелки Мэрилин Монро". За счет них глаза становятся похожими на блюдца", — поделилась телеведущая.