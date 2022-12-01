Рианна и A$AP Rocky отдыхают на Барбадосе после скандального шоу

Рианна и A$AP Rocky попали в кадр у папарацци во время их совместного отдыха на Барбадосе. Об этом сообщает E! News.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После многочисленных скандалов из-за бельевого показа Fenty, когда на бренд подали в суд за сокрытие информации о выплатах по программе лояльности, а модели и коллеги по бизнесу отказались приходить и участвовать в шоу из-за приглашения актера Джонни Деппа, Рианна наконец появилась на публике. Она вместе с A$AP Rocky наслаждается отдыхом на Барбадосе.

Для одного из вечерних выходов Рианна выбрала розовое мини-платье, сумку-багет и открытые босоножки на высоком каблуке. Образ дополнили золотые браслеты и серьги. На фотографии, опубликованной изданием, певица позирует на руках у рэпера, которые нес ее по набережной. A$AP Rocky предпочел для отдыха черный спортивный костюм с шортами и кроссовки Nike из личной коллекции.