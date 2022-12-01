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19 минут назад

18-летнюю дочь Хайди Клум раскритиковали из-за ретуши фото в нижнем белье

Газета.Ruиещё 1

Начинающую модель Лени Клум осудили за откровенные фотографии и ретушь тела в нижнем белье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Дочь Хайди Клум раскритиковали из-за ретуши фото в нижнем белье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимке 18-летняя дочь Хайди Клум позирует в красном кружевном белье, сидя в раковине с зубной щеткой во рту. Однако спустя сутки стало известно, что не всем подписчикам понравилась фотография Лени. Некоторые из них заподозрили ее в ретуши собственных кадров.

"Я тоже сижу в раковине в нижнем белье каждый раз, когда чищу зубы", "Ненужная ретушь", "Зачем так фотошопить лицо и тело?", "Неестественное фото. Выглядит слишком отфотошопленным, хотя данной модели это ненужно", "Выглядишь на все 30 лет", "Явно поработал мастер фотошопа", — написали они в комментариях.

Несколько недель назад она с матерью, супермоделью Хайди Клум, столкнулась с критикой из-за слишком сексуальной совместной фотосессии. В частности, Хайди Клум обвинили в "излишней сексуализации дочери" и попытках таким образом "продвинуть" Лени в модельный бизнес.

Звёзды,Хайди Клум,
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