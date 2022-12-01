Дочь Хайди Клум раскритиковали из-за ретуши фото в нижнем белье

"Я тоже сижу в раковине в нижнем белье каждый раз, когда чищу зубы", "Ненужная ретушь", "Зачем так фотошопить лицо и тело?", "Неестественное фото. Выглядит слишком отфотошопленным, хотя данной модели это ненужно", "Выглядишь на все 30 лет", "Явно поработал мастер фотошопа", — написали они в комментариях.