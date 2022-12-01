Ивлеева снова подогрела слухи о воссоединении с Элджеем

На так давно Настя Ивлеева появилась в своем YouTube-шоу вместе с бывшим мужем, рэпером Элджеем. Пара мило прогуливалась, обнималась, не обошлось без поцелуя. В общем, слухи о воссоединении голубки подогревают как могут, но подтверждать не спешат. И вот в новом эпизоде Настя Ивлеева снова подлила масла в огонь. Девушка заступилась за мужа, когда его оскорбил гость программы, рэпер Баста.

Одна из активностей шоу — игра с граблями. Участники бродят по площадке с завязанными глазами и в маске, на которую прикреплено яйцо. Побеждает тот, кто, наступая на садовый инструмент, первым сможет разбить пять яиц. Так, в один из эмоциональных моментов Баста выругался: «П**р твой Элджей!» Настя, конечно же, промолчать не смогла: «За Элджея, б***ь, за Леху н***й!» В результате блогерша проиграла: в любом, даже шуточном конкурсе побеждает тот, кто сумел взять эмоции под контроль.