Смолов расстался с внучкой Ельцина

Мария Юмашева удалила все фотографии со спортсменом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

32-летний футболист Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина, 20-летней Марией Юмашевой, еще в 2019 году. Пару часто видели вместе на светских мероприятиях, а также звезды вместе ездили отдыхать. В 2020 году влюбленные перестали скрывать свои отношения.

Стали ходить слухи, что Федор и Мария планируют свадьбу на острове Сент-Барт. Однако ни представители спортсмена, ни семья девушки не комментировали эту информацию.

А сейчас пишут, что Юмашева и Смолов расстались. Хотя недавно футболист заявлял, что у них все хорошо в отношениях.