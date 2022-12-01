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2 часа назад

Федор Смолов расстался с внучкой Бориса Ельцина

WomanHit.ruиещё 1

Мария Юмашева удалила все фотографии со спортсменом.

Смолов расстался с внучкой Ельцина
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

32-летний футболист Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина, 20-летней Марией Юмашевой, еще в 2019 году. Пару часто видели вместе на светских мероприятиях, а также звезды вместе ездили отдыхать. В 2020 году влюбленные перестали скрывать свои отношения.

Стали ходить слухи, что Федор и Мария планируют свадьбу на острове Сент-Барт. Однако ни представители спортсмена, ни семья девушки не комментировали эту информацию.

А сейчас пишут, что Юмашева и Смолов расстались. Хотя недавно футболист заявлял, что у них все хорошо в отношениях.

Девушка удалила все фотографии со спортсменом и, кажется, нашла себе нового бойфренда. По слухам, Федор тоже нашел себе новую избранницу.

Звёзды,Мария Юмашева,Федор Смолов,Борис Ельцин,
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