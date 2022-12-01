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1 час назад

Композитор Артемьев сообщил о плохом самочувствии Михалкова

Газета.Ru

Композитор, автор главных советских кинохитов Эдуард Артемьев рассказал, что знаменитому российскому режиссеру Никите Михалкову нездоровится у себя в имении. В интервью RTVI-развлечения Артемьев раскрыл, что у Михалкова проблемы со спиной.

Артемьев сообщил о плохом самочувствии Михалкова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он оповестил о приостановке работы над фильмом Михалкова «Шоколадный револьвер».

«Он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то может быть будет дальше, но пока об этом разговора нет», — поделился свежими новостями композитор.

По словам Артемьева, Михалков сейчас целиком занялся театром.

Также Артемьев рассказал о давлении со стороны Никиты Михалкова при создании музыки к его фильмам.

Звёзды,Эдуард Артемьев,Никита Михалков,
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