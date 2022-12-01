Как выглядит девушка-сталкер, которая преследует российских звезд

В июле по Сети распространилась новость о преследовании российской журналистки Катерины Дармы. Причем она свою сталкершу знала: два года назад девушка под псевдонимом Миру Мир представилась ей молодым дизайнером, предполагалось сотрудничество. Первое время переписка была исключительно деловой, но потом общение со специалисткой превратилось в настоящий хаос.

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Дизайнер всячески изводила журналистку: то угрожала, то признавалась в любви. «Я хочу уничтожить эту систему, где такие, как ты, решают, что хорошо, а что плохо. Сидят на своих привилегированных местах со своими красивыми жизнями и н***я не понимают, — писала Миру Мир, а через некоторое время каялась: — Прости, что пыталась силой взять у тебя то, что ты никогда бы мне не дала. Я наконец поняла, что ты никогда не полюбишь меня».

Mash нашел сталкершу и взял у нее интервью. Девушка согласилась на откровения, чтобы, по ее словам, те, кто читал пост жертвы, знали, что Миру Мир действительно совершила моральное преступление. «Я выводила ее из равновесия — то говорила, что люблю, то — что ненавижу. То есть она не понимала, чего я в итоге хочу, а я перестала объяснять, потому что это было бессмысленно», — попыталась обосновать свое поведение преследовательница. Лично перед жертвой она не извинялась, но нашла в себе силы извиниться на камеру — за то, что «пошла не по тому пути».