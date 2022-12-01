Как сейчас выглядит 54-летняя Кайли Миноуг

Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг, безусловно, одна из легенд мировой поп-музыки. Успешная творческая карьера принесла ей многочисленные звания и награды. Но и назвать беззаботной жизнь селебрити нельзя: в 2005 году из-за обнаружения рака груди ей пришлось отложить концертный тур. В течение года Кайли боролась со страшным недугом, но все обошлось, и концерты продолжаются по сей день.

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Порядка 30 лет звезда прожила в Великобритании. Но локдаун провела с родными, в Австралии, а теперь подумывает перебраться на родину, в южное полушарие. При этом Кайли провела большую часть лета в Великобритании, работая над записью нового альбома. Британские таблоиды пишут о планах знаменитости пожить в Лас-Вегасе (и дать там несколько концертов). На февраль 2023-го запланировано выступление в Сиднее — на шоу уже продаются билеты.