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1 час назад

Как сейчас выглядит 54-летняя Кайли Миноуг

Super.ru

Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг, безусловно, одна из легенд мировой поп-музыки. Успешная творческая карьера принесла ей многочисленные звания и награды. Но и назвать беззаботной жизнь селебрити нельзя: в 2005 году из-за обнаружения рака груди ей пришлось отложить концертный тур. В течение года Кайли боролась со страшным недугом, но все обошлось, и концерты продолжаются по сей день.

Как сейчас выглядит 54-летняя Кайли Миноуг
Фото: Super.ruSuper.ru

Порядка 30 лет звезда прожила в Великобритании. Но локдаун провела с родными, в Австралии, а теперь подумывает перебраться на родину, в южное полушарие. При этом Кайли провела большую часть лета в Великобритании, работая над записью нового альбома. Британские таблоиды пишут о планах знаменитости пожить в Лас-Вегасе (и дать там несколько концертов). На февраль 2023-го запланировано выступление в Сиднее — на шоу уже продаются билеты.

В свои 54 знаменитость продолжает вести активный образ жизни и, по нашему мнению, отлично выглядит. Чем не пример для поклонников?

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