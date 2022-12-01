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4 часа назад

Митя Фомин заявил, что "скучает по безответственности" 90-х

Газета.Ru

Певец Митя Фомин в беседе с порталом «А теперь внимание!» поделился своим отношением к периоду 1990-х годов в музыке.

Фомин заявил, что "скучает по безответственности" 90-х
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я скучаю по безответственности. Скучаю по тому времени, когда ничего не контролировалось», — признался артист. Фомин объяснил, что в 90-х не было понятия «авторские права», а также юридических запретов на выступления.

«Мы жили абсолютно свободной жизнью. То что сейчас происходит с обществом — это абсолютное ограничение любых свобод», — считает исполнитель.

Ранее Митя Фомин предположил, что членам жюри шоу «Маска.Танцы» подсказали его личность.

Звёзды,Митя Фомин,
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