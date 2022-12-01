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3 часа назад

Агата Муцениеце призвала перестать ассоциировать ее успех с разводом

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце в эфире шоу «Кино в деталях» рассказала, как относится к упоминанию ее разрыва с Павлом Прилучным.

Муцениеце призвала перестать ассоциировать ее успех с разводом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка не скрывает, что программа о разводах на YouTube увеличила ее доходы и популярность. «Доход приносит реклама, которая стоит как один съемочный день. Приятно как блогеру, но обидно как актрисе», — призналась Муцениеце.

Актриса призвала поклонников не связывать ее успех с расставанием с мужем. «От темы не устала, но не люблю тот факт, что меня ассоциируют с разводом. Надеюсь, когда-нибудь это канет в Лету», — говорит она.

Прилучный и Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 год. За время брака у них родилось двое детей.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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