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3 часа назад

Киркоров раскрыл необходимую для своих выступлений еду и собрался сесть на диету

Lenta.ruиещё 1

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл необходимую для своих выступлений еду и собрался сесть на диету. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

Киркоров собрался сесть на диету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в интервью с журналистами артист рассказал, что в ближайшее время ему необходимо похудеть на несколько килограммов. Однако в его райдере все еще присутствуют некоторые запрещенные продукты, которые он планирует исключить.

«У меня в райдере бутерброды, колбаса, сыр, зефир, но с декабря ухожу на диету. Надеюсь, у меня это получится. Подробности не скажу. Как говорила Майя Плесецкая: не жрать!» — заявил певец.

Ранее Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Знаменитость посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи. На красной дорожке певец объяснил журналистам издания, почему он носит подобную одежду.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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