Киркоров собрался сесть на диету

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл необходимую для своих выступлений еду и собрался сесть на диету. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

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Так, в интервью с журналистами артист рассказал, что в ближайшее время ему необходимо похудеть на несколько килограммов. Однако в его райдере все еще присутствуют некоторые запрещенные продукты, которые он планирует исключить.

«У меня в райдере бутерброды, колбаса, сыр, зефир, но с декабря ухожу на диету. Надеюсь, у меня это получится. Подробности не скажу. Как говорила Майя Плесецкая: не жрать!» — заявил певец.