Киркоров собрался сесть на диету

При этом Киркоров отметил, что намеревается похудеть к Новому году. Для этого большинство продуктов из своего гастрольного меню он планирует исключить из рациона. «Надеюсь, у меня это получится. Подробности не скажу. Как говорила [балерина] Майя Плисецкая: "Не жрать!"», — добавил он.