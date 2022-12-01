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2 часа назад

Джим Керри ушел из «Твиттера»

Чемпионат.com

Известный актёр Джим Керри объявил на своей странице в «Твиттере», что покидает социальную сеть. Свой уход актёр сопроводил небольшой карикатурой, которую сделал сам Керри со своим другом Джимми Хейвордом.

Джим Керри ушел из «Твиттера»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В карикатуре можно увидеть сумасшедшего старого смотрителя маяка, который в обнажённом виде призывает ангелов. По словам Керри, смотритель с помощью света своего фонаря пробивается через коварную ночь, чтобы привести всех к добру. Ещё актёр отметил, что любит всех своих поклонников.

Вот эта странная карикатура

С чем связан уход Керри из социальной сети, неизвестно. Вполне возможно, причиной этому послужило то, что компанией теперь заправляет Илон Маск, который приводит соцсеть в упадок.

Впрочем, некоторые не верят в уход Керри из соцсети и отмечают, что актёр таким образом просто хотел обратить внимание на насущные проблемы «Твиттера».

Звёзды,Илон Маск,Джим Керри,
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