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39 минут назад

Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

Lenta.ruиещё 3

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась в откровенном видео и поделилась неожиданным заявлением. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика певица позирует в кружевной фате и ночной сорочке, сквозь ткань которой просвечивает ее грудь. Затем она предстала перед поклонниками в белом платье с полупрозрачным верхом.

«Ага... Я вышла замуж за саму себя. Мне стало скучно. Мне так нравится моя фата, и я сказала: "Это безумие? Или в этом что-то есть?"» — подписала она публикацию, которая набрала 93 тысячи лайков.

Фанаты выразили беспокойство по поводу душевного состояния знаменитости в комментариях под постом.

«Так много вопросов и так мало ответов», «Кто-нибудь может у нее забрать ночные сорочки и телефон?», «Я отписываюсь. Все это слишком странно», «Честно говоря, у меня больше нет слов. Бритни, выйди в прямой эфир и скажи, что с тобой происходит на самом деле». «Похоже на сцену из фильма ужасов», — высказывались они.

Звёзды,Бритни Спирс,
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