Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

«Так много вопросов и так мало ответов», «Кто-нибудь может у нее забрать ночные сорочки и телефон?», «Я отписываюсь. Все это слишком странно», «Честно говоря, у меня больше нет слов. Бритни, выйди в прямой эфир и скажи, что с тобой происходит на самом деле». «Похоже на сцену из фильма ужасов», — высказывались они.