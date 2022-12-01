Барановская рассказала, какой мужчина должен быть рядом с сильной женщиной

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что «мужчина читается в поступке, а не в страхе, который его предваряет». Об этом она рассказала в интервью WMJ.ru.
Юлия Барановская ответила на вопросы об отношениях и заявила, что у мужчин действительно есть страх перед сильными женщинами.
«Боятся все — это нормально. Есть два разных «страшно»: «страшно, боюсь и дома сижу» и «страшно, боюсь и делаю». Мужчина боится, но делает. Поэтому мужчина, который боится сильных женщин, но зовет их на свидание — классный мужчина. А мужчина, который только и делает что боится, он в принципе никогда даже не встретит сильных женщин, потому что он не ходит туда, куда ходят они», — высказалась Барановская.
Она также заявила, что единственный мужчина, который должен быть рядом с сильной женщиной, — «любящий».
В июле 2003 года Юлия Барановская познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России по футболу. Пара прожила вместе 9 лет до 2012 года. Юлия Барановская родила троих детей: Артема, Яну и Арсения.
Ранее сообщалось, что Юлия Барановская заявила, что Аршавин хранил деньги под кроватью.