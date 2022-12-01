Барановская рассказала, какой мужчина должен быть рядом с сильной женщиной

«Боятся все — это нормально. Есть два разных «страшно»: «страшно, боюсь и дома сижу» и «страшно, боюсь и делаю». Мужчина боится, но делает. Поэтому мужчина, который боится сильных женщин, но зовет их на свидание — классный мужчина. А мужчина, который только и делает что боится, он в принципе никогда даже не встретит сильных женщин, потому что он не ходит туда, куда ходят они», — высказалась Барановская.