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41 минуту назад

Юлия Барановская рассказала, какой мужчина должен быть рядом с сильной женщиной

Газета.Ru

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что «мужчина читается в поступке, а не в страхе, который его предваряет». Об этом она рассказала в интервью WMJ.ru.

Барановская рассказала, какой мужчина должен быть рядом с сильной женщиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Юлия Барановская ответила на вопросы об отношениях и заявила, что у мужчин действительно есть страх перед сильными женщинами.

«Боятся все — это нормально. Есть два разных «страшно»: «страшно, боюсь и дома сижу» и «страшно, боюсь и делаю». Мужчина боится, но делает. Поэтому мужчина, который боится сильных женщин, но зовет их на свидание — классный мужчина. А мужчина, который только и делает что боится, он в принципе никогда даже не встретит сильных женщин, потому что он не ходит туда, куда ходят они», — высказалась Барановская.

Она также заявила, что единственный мужчина, который должен быть рядом с сильной женщиной, — «любящий».

В июле 2003 года Юлия Барановская познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России по футболу. Пара прожила вместе 9 лет до 2012 года. Юлия Барановская родила троих детей: Артема, Яну и Арсения.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская заявила, что Аршавин хранил деньги под кроватью.

Звёзды,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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