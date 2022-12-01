Кендалл Дженнер в кружевном белье снялась в рекламе джинсового бренда

27-летняя модель стала лицом осенне-зимнее коллекции джинсовой марки Own. В личном блоге звезда поделилась снимком из фотосессии, на котором она позирует в темно-серых расклешенных джинсах с высокой посадкой. Кендалл Дженнер дополнила образ коричневой шелковой блузкой, которую звезда полностью расстегнула, демонстрируя подписчикам кокетливый кружевной бюстгальтер.

Кендалл Дженнер опубликовала откровенные снимки спустя несколько дней после того, как в СМИ появились слухи о том, что модель возобновила романтические отношения с бывшим бойфрендом, певцом Гарри Стайлсом. По словам инсайдеров, пару видели вместе после концерта певца в Лос-Анджелесе. Однако ни певец, ни модель никак не комментировали новости о воссоединении.