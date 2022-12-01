Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
3 часа назад

Ким Кардашьян отказалась от контракта с Balenciaga из-за скандала с БДСМ-рекламой

Газета.Ru

Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян отказалась от контракта с модным домом Balenciaga в 2023 году. Об этом сообщает Page Six.

Кардашьян отказалась от контракта с Balenciaga
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя звезда отказалась от продления контракта с Balenciaga после того, как объявила, что «переоценивает» свое сотрудничество с модным домом из-за скандальной БДСМ-рекламы. Сообщается, что Ким также отказалась от многочисленных нарядов Balenciaga, которые она планировала надеть на предстоящие мероприятия, и уже обратилась к другим дизайнерам.

На прошлой неделе модный дом Balenciaga подвергли критике за использование детских фотографий с предметами в БДСМ-стилистике. Ким Кардашьян, которая является одним из главных послов Balenciaga и подругой креативного директора дома Демны Гвасалии, осудила рекламную кампанию и поставила сотрудничество на паузу.

«Последние несколько дней я молчала не потому, что не была шокирована последней кампанией Balenciaga, а потому что хотела лично пообщаться с командой бренда, чтобы понять, как такое могло произойти. Меня как мать четверых детей потрясли эти тревожные кадры. К безопасности детей нужно относиться особенно внимательно. В нашем обществе не должно быть места любым попыткам нормализовать жестокое обращение с детьми — и точка», — заявила Ким Кардашьян в личном блоге.

Ранее сообщалось, что пользователи сети высмеяли Ким Кардашьян, осудившую Balenciaga.

Звёзды,Демна Гвасалия,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители