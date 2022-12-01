Кардашьян отказалась от контракта с Balenciaga

«Последние несколько дней я молчала не потому, что не была шокирована последней кампанией Balenciaga, а потому что хотела лично пообщаться с командой бренда, чтобы понять, как такое могло произойти. Меня как мать четверых детей потрясли эти тревожные кадры. К безопасности детей нужно относиться особенно внимательно. В нашем обществе не должно быть места любым попыткам нормализовать жестокое обращение с детьми — и точка», — заявила Ким Кардашьян в личном блоге.