Соколов назвал главную женщину в своей жизни

Российский актер, режиссер, телеведущий и продюсер Андрей Соколов заявил, что единственная дочь София является главной женщиной в его жизни.
Наследница актера появилась в браке с Ольгой Поповой, который продлился с 2010 по 2015 годы. Пара не смогла разойтись без скандалов. Бывшая супруга обвиняла Соколова в изменах и запрещала общаться с дочкой. В данный момент конфликт улажен. Артист может взаимодействовать с Софией.
«Когда я сильно занят, общаемся при помощи современных технологий. София освоила все функции телефона и других гаджетов. Разбирается лучше меня, поэтому мы всегда на связи. Дочка пишет мне письма от руки и отправляет. В них всегда много слов о любви», — поделился режиссер в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Актер отметил, что при возможности вернуться в прошлое, подумал бы перед подачей на развод. При этом он не собирается возвращаться к экс-жене, принимая свою судьбу.