Соколов назвал главную женщину в своей жизни

«Когда я сильно занят, общаемся при помощи современных технологий. София освоила все функции телефона и других гаджетов. Разбирается лучше меня, поэтому мы всегда на связи. Дочка пишет мне письма от руки и отправляет. В них всегда много слов о любви», — поделился режиссер в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».