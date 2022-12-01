Элтон Джон и Дуа Липа снялись для обложки Variety

«К счастью, я встретил ее на мероприятии Фонда по борьбе со СПИДом. В нашей борьбе со СПИДом мы отчаянно нуждаемся в молодых голосах, чтобы заставить людей слушать, а она невероятная исполнительница, поэтому я знал, что она идеально подойдет. Мы с Дэвидом [Фернишем] пригласили ее на ужин и сказали: «У нас есть эта песня», — сказал Элтон Джон.