Элтон Джон и Дуа Липа снялись для обложки Variety

Исполнители Элтон Джон и Дуа Липа вместе позировали для обложки журнала Variety и дали совместное интервью. Об этом пишет Daily Mail.
В беседе с журналистами Variety Дуа Липа и Элтон Джон обсудили их совместный хит Cold Heart, а также тесную дружбу. Певец признался, что интерес к молодой исполнительнице он проявил после того, как искал артистов для популяризации деятельности его Фонда по борьбе со СПИДом.
«К счастью, я встретил ее на мероприятии Фонда по борьбе со СПИДом. В нашей борьбе со СПИДом мы отчаянно нуждаемся в молодых голосах, чтобы заставить людей слушать, а она невероятная исполнительница, поэтому я знал, что она идеально подойдет. Мы с Дэвидом [Фернишем] пригласили ее на ужин и сказали: «У нас есть эта песня», — сказал Элтон Джон.
Дуа Липа рассказала, что ухватилась за возможность поработать с Элтоном еще до того, как услышала композицию. Сейчас певцы дружат, но, по словам Липы, ей до сих пор непривычно общаться с Джоном по FaceTime.
Недавно на стадионе Dodger Stadium в Лос-Анджелесе Элтон Джон и Дуа Липа впервые вживую исполнили песню Cold Heart.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл поздравили Элтона Джона с его прощальным концертом.