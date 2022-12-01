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3 часа назад

Элтон Джон и Дуа Липа снялись для обложки Variety

Газета.Ru

Исполнители Элтон Джон и Дуа Липа вместе позировали для обложки журнала Variety и дали совместное интервью. Об этом пишет Daily Mail.

Элтон Джон и Дуа Липа снялись для обложки Variety
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В беседе с журналистами Variety Дуа Липа и Элтон Джон обсудили их совместный хит Cold Heart, а также тесную дружбу. Певец признался, что интерес к молодой исполнительнице он проявил после того, как искал артистов для популяризации деятельности его Фонда по борьбе со СПИДом.

«К счастью, я встретил ее на мероприятии Фонда по борьбе со СПИДом. В нашей борьбе со СПИДом мы отчаянно нуждаемся в молодых голосах, чтобы заставить людей слушать, а она невероятная исполнительница, поэтому я знал, что она идеально подойдет. Мы с Дэвидом [Фернишем] пригласили ее на ужин и сказали: «У нас есть эта песня», — сказал Элтон Джон.

Дуа Липа рассказала, что ухватилась за возможность поработать с Элтоном еще до того, как услышала композицию. Сейчас певцы дружат, но, по словам Липы, ей до сих пор непривычно общаться с Джоном по FaceTime.

Недавно на стадионе Dodger Stadium в Лос-Анджелесе Элтон Джон и Дуа Липа впервые вживую исполнили песню Cold Heart.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл поздравили Элтона Джона с его прощальным концертом.

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