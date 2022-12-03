53-летняя Хелена Кристенсен снялась в кружевном белье

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в рекламной кампании бельевого бренда. Кадрами со съемки звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
53-летняя супермодель выложила в личном блоге кадры со съемки для бренда Coco de Mer. На первой фотографии Кристенсен позирует, лежа на газоне в кружевном бюстгальтере и миниатюрных трусиках-стрингах. На другом, уже черно-белом снимке, звезда подиумов стоит в саду в черном кружевном боди с глубоким декольте. Для фотосессии модель уложила волосы на манер «голливудских волн» и сделала яркий макияж с акцентом на красную помаду.
«Цветы — хорошо. Но нижнее белье — лучший подарок», — подписала снимки Кристенсон.
Подписчики восхитились новыми снимками модели и засыпали комплиментами в комментариях.
«Все такая же роскошная», «Идеальное тело», «Моя любимая модель. Вы абсолютно великолепны!», «Самая потрясающая женщина прошлого, настоящего и будущего. Поделитесь своими секретами, пожалуйста», — написали поклонники.
Несмотря на возраст, Хелена Кристенсен продолжает заниматься модельной деятельностью. В сентябре она приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке, выйдя на подиум во время шоу Vogue в честь 130-летия издания.