53-летняя Хелена Кристенсен снялась в кружевном белье

53-летняя супермодель выложила в личном блоге кадры со съемки для бренда Coco de Mer. На первой фотографии Кристенсен позирует, лежа на газоне в кружевном бюстгальтере и миниатюрных трусиках-стрингах. На другом, уже черно-белом снимке, звезда подиумов стоит в саду в черном кружевном боди с глубоким декольте. Для фотосессии модель уложила волосы на манер «голливудских волн» и сделала яркий макияж с акцентом на красную помаду.