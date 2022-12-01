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2 часа назад

Слух недели: Зендея и Том Холланд помолвлены

Super.ru

Давно мы ничего не слышали о Зендее. Да и о ее бойфренде, голливудском актере Томе Холланде. Зато на этой неделе фанаты переваривают прямо-таки громкую новость. Ну как новость: пока нет официальных подтверждений, так что будем считать ее слухом. В общем, в Twitter говорят, что Зендея и Том помолвлены.

Слух недели: Зендея и Том Холланд помолвлены
Фото: Super.ruSuper.ru

С чего все началось? Во вторник аккаунт The Pop Hive в своем Twitter написал: «По сообщениям, Том Холланд и Зендая помолвлены!» При этом ссылки на какие-либо источники, подтверждающие информацию, приведены не были. На момент публикации твит набрал более 490 тысяч лайков и 42,3 тысячи ретвитов. «Теперь Том будет мистером Зендея», — написал один из пользователей.

Издание Hola! пишет, что предположения о помолвке, похоже, возникли на прошлой неделе после того, как инсайдер US Weekly написал, что отношения Зендеи и Тома кажутся очень серьезными и что, мол, так и до брака недалеко.

Холланд еще в прошлом году делился желанием замедлить актерскую карьеру. «Я хочу сделать перерыв и сосредоточиться на создании семьи», — сказал он журналу PEOPLE в 2021 году.

В общем, пока на 100% неизвестно, помолвлены влюбленные или нет. Ждем, когда они сами прокомментируют шумиху вокруг своих отношений.

Звёзды,Том Холланд,
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