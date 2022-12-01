Бывший муж Бородиной обвинил ведущую в блокировке его соцсетей

Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров обвинил телеведущую в попытке блокировки его аккаунта в Instagram. Об этом он заявил в социальных сетях.

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По словам Омарова, Бородина считает незаслуженным количество подписчиков в соцсетях экс-супруга, так как половина из них является фанатами ведущей. Бывший муж теледивы заявил, что именно Бородина отправляет жалобы на его аккаунт.

"Считает, что подписчики ее собственность и я не имею права на их присутствие на своем аккаунте, поэтому она его удаляет", - возмутился бизнесмен.

Он отметил, что ранее его аккаунт был заблокирован, но Омаров смог его восстановить.