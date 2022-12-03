Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы

Новый выход принцессы Уэльской напомнил поклонникам королевской семьи образ принцессы Дианы во время государственного визита в Малайзию в 1993 году. 40-летняя Кейт Миддлтон выбрала для мероприятия ярко-зеленое платье в пол с открытыми плечами от Solace London. Она дополнила образ колье-чокером и серьгами из бриллиантов и изумрудов, которые раньше принадлежали матери Уильяма принцессе Диане. Известно, что покойная леди Ди очень любила этот комплект, особенно колье, которое в 1985 году надела в качестве украшения для прически.