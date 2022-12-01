Ляйсан Утяшева призналась, что не ревнует Павла Волю

Гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в беседе с aif.ru, что никогда не ревновала супруга Павла Волю к другим женщинам. Утяшева отметила, что также не ревнует комика к работе.
Гимнастка похвалила трудоспособность юмориста, заявив, что гордится его карьерой. По словам спортсменки, она ревнует мужа только ко времени, которое он проводит не с ней.
"Иногда такое бывает, что я уже дома, детей уложила и сижу, думаю, где же он. Полагаю, любая женщина так себя чувствует, я такая же, как вы, как и все, никакая не супервумен", - объяснила Утяшева.
Ранее стало известно, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева сыграют Женю Лукашина и его невесту в ремейке "Иронии судьбы".