Саша Спилберг отпраздновала 25-летие в полупрозрачном платье на голое тело

Сколько мы спали? Только что эта девушка вела блог на YouTube и была кумиром подростков — и вот ей уже 25! Важный день Саша чинно провела с семьей, а ночью бурно отпраздновала мини-юбилей в одном из столичных клубов. При этом наряд у блогерши был действительно, что называется, для взрослой вечеринки.
Спилберг облачилась в блестящее полупрозрачное платье мини с глубоким декольте, еще более глубоким вырезом на спине и разрезом на бедре. В общем, легче перечислить то, что оказалось закрытым, нежели чем те части тела, которые девушка решила оголить.
Возможно, такой смелый образ — результат полного принятия себя, к которому блогерша так долго шла. «Я стала женщиной, которой малышка Саша бы искренне восхищалась! Но самое важное — это то, что я смогла с любовью принять те задачи, что не осуществились, и собственные недостатки. Пожалуй, принятие себя и нежная любовь к себе такой, какая я есть, — мое главное достижение», — поделилась девушка.