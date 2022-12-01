Саша Спилберг отпраздновала 25-летие в полупрозрачном платье на голое тело

Сколько мы спали? Только что эта девушка вела блог на YouTube и была кумиром подростков — и вот ей уже 25! Важный день Саша чинно провела с семьей, а ночью бурно отпраздновала мини-юбилей в одном из столичных клубов. При этом наряд у блогерши был действительно, что называется, для взрослой вечеринки.

Фото: Super.ru Super.ru

Спилберг облачилась в блестящее полупрозрачное платье мини с глубоким декольте, еще более глубоким вырезом на спине и разрезом на бедре. В общем, легче перечислить то, что оказалось закрытым, нежели чем те части тела, которые девушка решила оголить.