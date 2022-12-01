Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
17 минут назад

Киркоров подарил дочери серьги за 52 тыс. рублей

Газета.Ru

Народный артист РФ Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Киркоров подарил дочери серьги за 52 тыс. рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Музыкант подарил дочери набор серег из последней коллекции Louis Vuitton. Аксессуар обошел Киркорову в 52 тыс. рублей. 11-летняя Алла-Виктория поблагодарила отца за подарок, отметив, что украшения очень милые.

"Конечно, милые. Такие же милые, как и ты", - заявил Киркоров.

Ранее Киркоров и его дети вышли в свет на премьеру новогодней комедии "Елки-9". Артист признался, что дочь "позабирала" все его модные аксессуары. В ноябре музыкант поделился планами на Новый год. Он заявил, что устроит "самую крутую вечеринку" в Москве.

Звёзды,Филипп Киркоров,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители