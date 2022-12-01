Киркоров подарил дочери серьги за 52 тыс. рублей

Народный артист РФ Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
Музыкант подарил дочери набор серег из последней коллекции Louis Vuitton. Аксессуар обошел Киркорову в 52 тыс. рублей. 11-летняя Алла-Виктория поблагодарила отца за подарок, отметив, что украшения очень милые.
"Конечно, милые. Такие же милые, как и ты", - заявил Киркоров.
Ранее Киркоров и его дети вышли в свет на премьеру новогодней комедии "Елки-9". Артист признался, что дочь "позабирала" все его модные аксессуары. В ноябре музыкант поделился планами на Новый год. Он заявил, что устроит "самую крутую вечеринку" в Москве.