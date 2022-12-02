Гузель Хасанова вспомнила о детстве в маленьком городе

«Мои родственники очень уважают народные традиции. Они привили это уважение и мне. Мы говорили и пели на татарском языке, в нашем доме постоянно звучала татарская музыка. Мама учила меня молитвам перед сном и часто готовила блюда национальной кухни», — рассказала переехавшая в Москву артистка.