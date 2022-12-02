Глюкоза обговорила со старшей дочерью раннюю беременность

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью Юлии Меньшовой рассказала о своем материнстве. У певицы две дочери. Как говорит артистка, младшая дочь, 11-летняя Вера пока хлопот не доставляет, а вот с 15-летней Лидой приходится непросто.
Девочка, по высказыванию самой артистки, родилась бунтаркой, ее несколько раз выгоняли из школы за курение, она заявляла о психических проблемах.
Глюкоза призналась, что обговорила с Лидой и возможность ранней беременности. Чистякова-Ионова заявила, что не позволит сделать аборт.
«Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: «Мама, отстань! Нет»», — прокомментировала артистка.