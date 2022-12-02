Глюкоза обговорила со старшей дочерью раннюю беременность

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью Юлии Меньшовой рассказала о своем материнстве. У певицы две дочери. Как говорит артистка, младшая дочь, 11-летняя Вера пока хлопот не доставляет, а вот с 15-летней Лидой приходится непросто.

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Девочка, по высказыванию самой артистки, родилась бунтаркой, ее несколько раз выгоняли из школы за курение, она заявляла о психических проблемах.

Глюкоза призналась, что обговорила с Лидой и возможность ранней беременности. Чистякова-Ионова заявила, что не позволит сделать аборт.