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3 часа назад

Глюкоза призналась, что обговорила со старшей дочерью возможность ранней беременности

Газета.Ru

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью Юлии Меньшовой рассказала о своем материнстве. У певицы две дочери. Как говорит артистка, младшая дочь, 11-летняя Вера пока хлопот не доставляет, а вот с 15-летней Лидой приходится непросто.

Глюкоза обговорила со старшей дочерью раннюю беременность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Девочка, по высказыванию самой артистки, родилась бунтаркой, ее несколько раз выгоняли из школы за курение, она заявляла о психических проблемах.

Глюкоза призналась, что обговорила с Лидой и возможность ранней беременности. Чистякова-Ионова заявила, что не позволит сделать аборт.

«Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: «Мама, отстань! Нет»», — прокомментировала артистка.

Звёзды,Юлия Меньшова,
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