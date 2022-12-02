Танцующую около елки Бузову сравнили со Снежной королевой

«Олечка — Снежная королева», «Вот это действительно королева», «Словно из сказки» , «Королева этого мира Ольга Первая», «Оля Бузова — девочка номер 1», «Настоящая Снегурочка», «Изящный новогодний образ», «Секс-символ мира», «Ну что за кошка», «Лучше Ольги Бузовой нету девушки на свете», «Куколка, роскошная красотка. Платье потрясающее, очень идет», «Самый лучший образ за последнее время», — написали в комментариях поклонники певицы.