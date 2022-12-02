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3 часа назад

Телеведущая Ксения Бородина показала украшенный к Новому Году дом

runews24.ru

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина занялась подготовкой к Новому Году. Теледива показала подписчикам, как украсила дом к главному празднику.

Ксения Бородина показала украшенный к Новому Году дом
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Ксения признается, в украшении жилища ей помогали дизайнеры. Для декора был выбран красно-синяя гамма. Главным атрибутом стали мягкие медведи. Они расположены не только на полу, но и на елке.

Елка была украшена большими шарами красного и синего цвета. Ксения поделилась кадрами новогоднего убранства в социальных сетях.

Телеведущая решила украсить лестницу и фасад дома гирляндами.

Звёзды,Ксения Бородина,
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