Ксения Бородина показала украшенный к Новому Году дом

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина занялась подготовкой к Новому Году. Теледива показала подписчикам, как украсила дом к главному празднику.

Ксения признается, в украшении жилища ей помогали дизайнеры. Для декора был выбран красно-синяя гамма. Главным атрибутом стали мягкие медведи. Они расположены не только на полу, но и на елке.