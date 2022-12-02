Саша Савельева сменила имя

Экс-участница «Фабрики звезд» пожаловалась, что ей не нравилось, что ее называют Сашей вместо Александры. Но со временем знаменитость привыкла и полюбила сокращенный вариант: «стильно, и первые слоги совпадают», отметила певица в личном блоге. И все же жизнь не стоит на месте. В репертуаре девушки появились первые песни на английском языке, а вместе с ними и необходимость обрести новое имя.
Сперва Саша решила, что можно прибегнуть к переводу. Так появился вариант Sasha Nightingale от английского «соловей» и краткая альтернатива соловью — сова, то есть Sasha Owl. Наконец пришла идея сократить русскую фамилию, певица назвала это небольшим обрезанием и готова представить новый личный бренд с прицелом на покорение мира: Sasha Save. Только пока не ясно, как этот вариант поймет зарубежный зритель, как «савэ» или как «Саша Сохранить».