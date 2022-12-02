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2 часа назад

Саша Савельева сменила имя

Super.ru

Экс-участница «Фабрики звезд» пожаловалась, что ей не нравилось, что ее называют Сашей вместо Александры. Но со временем знаменитость привыкла и полюбила сокращенный вариант: «стильно, и первые слоги совпадают», отметила певица в личном блоге. И все же жизнь не стоит на месте. В репертуаре девушки появились первые песни на английском языке, а вместе с ними и необходимость обрести новое имя.

Саша Савельева сменила имя
Фото: Super.ruSuper.ru

Сперва Саша решила, что можно прибегнуть к переводу. Так появился вариант Sasha Nightingale от английского «соловей» и краткая альтернатива соловью — сова, то есть Sasha Owl. Наконец пришла идея сократить русскую фамилию, певица назвала это небольшим обрезанием и готова представить новый личный бренд с прицелом на покорение мира: Sasha Save. Только пока не ясно, как этот вариант поймет зарубежный зритель, как «савэ» или как «Саша Сохранить».

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