Саша Савельева сменила имя

Экс-участница «Фабрики звезд» пожаловалась, что ей не нравилось, что ее называют Сашей вместо Александры. Но со временем знаменитость привыкла и полюбила сокращенный вариант: «стильно, и первые слоги совпадают», отметила певица в личном блоге. И все же жизнь не стоит на месте. В репертуаре девушки появились первые песни на английском языке, а вместе с ними и необходимость обрести новое имя.