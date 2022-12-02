Рэпер Леша Свик впервые стал отцом

Уральский рэп-исполнитель Леша Свик стал отцом. 1 декабря его супруга Ксения Ткачева родила первенца. «Рожать сегодня будет. Я говорю, подожди до завтра, дата хорошая будет», — анонсировал событие Леша. В итоге малыш появился на свет в 21:15. Счастливый отец поделился фото с женой и новорожденным и просто подписал дату и время рождения ребенка. Кстати, пол и тем более имя (если оно уже есть, конечно) пара пока не рассекретила.