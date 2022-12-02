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58 минут назад

Рэпер Леша Свик впервые стал отцом

Super.ru

Уральский рэп-исполнитель Леша Свик стал отцом. 1 декабря его супруга Ксения Ткачева родила первенца. «Рожать сегодня будет. Я говорю, подожди до завтра, дата хорошая будет», — анонсировал событие Леша. В итоге малыш появился на свет в 21:15. Счастливый отец поделился фото с женой и новорожденным и просто подписал дату и время рождения ребенка. Кстати, пол и тем более имя (если оно уже есть, конечно) пара пока не рассекретила.

Рэпер Леша Свик впервые стал отцом
Фото: Super.ruSuper.ru

Первыми в комментариях рэпера поздравили Севиль, Анна Седокова и Артем Качер.

Super.ru

Леша Свик и блогер Ксения Ткачева поженились в июле этого года. О том, что ждут ребенка, они почти не распространялись.

Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) прославился в 2017-м с песней «Я хочу танцевать». Уже в следующем году его треки «Малиновый свет» и «Дым» — в топ-30 самых популярных музыкальных композиций во «ВКонтакте».

Звёзды,Анна Седокова,
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