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1 час назад

Прилучный и Брутян в следующем году станут родителями

Слово и Дело

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян в следующем году станут родителями первого совместного ребенка.

Прилучный и Брутян в следующем году станут родителями
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезды недавно вернулись из путешествия за границей. Вечером 1 декабря они посетили подмосковный госпиталь Лапино. Как сообщил источник из медучреждения порталу StarHit, Зепюр должна родить в мае 2023 года.

«Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает», — уточняет инсайдер.

Артистка находится на четвертом месяце беременности. Пол ребенка пока неизвестен, отмечает источник. По словам собеседника издания, у жены Прилучного все идет довольно легко.

Звёзды,Павел Прилучный,
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