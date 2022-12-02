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44 минуты назад

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметят Рождество в семейном кругу

Inc-News

Версия о воссоединении знаменитостей находит все больше подтверждений.

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметят Рождество в семейном кругу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Похоже, известный голливудский актер Брэдли Купер и знаменитая модель Ирина Шейк действительно снова вместе.

Некогда громкое расставание закончилось несколькими недавними совместными выходами в свет, спровоцировавшими слухи о воссоединении. Затем звезды вместе провели День Благодарения.

Теперь же, как сообщают голливудские таблоиды, пара совместно готовится встретить Рождество в тихом семейном кругу.

При этом, как отмечают журналисты со ссылкой на близких паре людей, совместный праздник Брэдли и Ирина собираются подарить не только своей дочери Лии, но и самим себе – так сказать, для закрепления вновь созданного союза.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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