Брэдли Купер и Ирина Шейк отметят Рождество в семейном кругу

Версия о воссоединении знаменитостей находит все больше подтверждений.
Похоже, известный голливудский актер Брэдли Купер и знаменитая модель Ирина Шейк действительно снова вместе.
Некогда громкое расставание закончилось несколькими недавними совместными выходами в свет, спровоцировавшими слухи о воссоединении. Затем звезды вместе провели День Благодарения.
Теперь же, как сообщают голливудские таблоиды, пара совместно готовится встретить Рождество в тихом семейном кругу.
При этом, как отмечают журналисты со ссылкой на близких паре людей, совместный праздник Брэдли и Ирина собираются подарить не только своей дочери Лии, но и самим себе – так сказать, для закрепления вновь созданного союза.