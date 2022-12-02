Никита Джигурда назвал причину одиночества Ольги Бузовой

Никита Джигурда рассказал, из-за чего Ольга Бузова никак не может обрести семейное счастье. Он признался, почему не каждый мужчина решится на отношения с ней.
«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам», – отметил Джигурда.
Он добавил, что профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили. А это понравится не каждому мужчине, уверен Никита Джигурда.
Артист сравнил Бузову с балериной Анастасией Волочковой, которая тоже не замужем, пишет «Пятый канал».