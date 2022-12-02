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2 часа назад

Никита Джигурда назвал причину одиночества Ольги Бузовой

РИА "ФедералПресс"

Никита Джигурда рассказал, из-за чего Ольга Бузова никак не может обрести семейное счастье. Он признался, почему не каждый мужчина решится на отношения с ней.

Никита Джигурда назвал причину одиночества Ольги Бузовой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам», – отметил Джигурда.

Он добавил, что профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили. А это понравится не каждому мужчине, уверен Никита Джигурда.

Артист сравнил Бузову с балериной Анастасией Волочковой, которая тоже не замужем, пишет «Пятый канал».

Звёзды,Никита Джигурда,Ольга Бузова,
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