Никита Джигурда назвал причину одиночества Ольги Бузовой

Никита Джигурда рассказал, из-за чего Ольга Бузова никак не может обрести семейное счастье. Он признался, почему не каждый мужчина решится на отношения с ней.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам», – отметил Джигурда.

Он добавил, что профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили. А это понравится не каждому мужчине, уверен Никита Джигурда.