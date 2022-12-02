Жены Грачевского не могут поделить наследство

- Мы с Катей - близкие люди, - уверяет сегодня Анна, после развода оставившая себе фамилию Грачевская. - Продолжаем общаться, и ничего нам не помешает. Мы даже не подруги, а родственники! И мне очень приятно, что мы нашли форму общения с Катей, в этой сложной ситуации это нам двоим необходимо.

А вот с Галиной - первой женой Грачевского, с которой он прожил почти 35 лет, - и двумя ее детьми девушки не ладят. После смерти худ­рука «Ералаша» безутешная вдова заявила, что наследство Бориса Грачевского будет поделено между всеми его детьми. Однако вскоре оказалось, что первая супруга режиссера решила отстаивать свои права через суд. Между женами кинодеятеля начался затяжной конфликт, Екатерина Белоцерковская сообщила, что дочь от первого брака якобы не общалась с отцом 17 лет, нелестно отзывалась о нем в интервью. Вдову поддержала вторая супруга режиссера Анна. И теперь они вдвоем дружат против Галины в борьбе за наследство.