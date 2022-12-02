Звезда «Аббатства Даунтон» родила близнецов

Актриса Джессика Браун-Финдли, наиболее известная по роли леди Сибил Кроули в «Аббатстве Даунтон», сообщила о том, что впервые стала мамой. Это произошло 5 ноября, и спустя почти месяц актриса решила поделиться новостью: у нее родились сыновья-близнецы!
О беременности Джессики стало известно в сентябре, когда она с округлившимся животом появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Сама актриса делилась с подписчиками в запрещенной соцсети тем, что беременность далась ей нелегко: она прибегла к процедуре ЭКО и рассказывала, что в связи с этим делает гормональные инъекции дома. Как мы видим, усилия увенчались успехом и Джессика и ее муж Зигги Хит стали счастливыми родителями.
Напомним, героиня актрисы в сериале «Аббатство Даунтон» погибла во время родов, потому как Джессика решила выйти из проекта и заняться другими делами.