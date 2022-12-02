Актриса Повереннова опубликовала пикантный снимок

Российская киноактриса Дарья Повереннова поделилась фотографией в пикантном образе. Звезда показала поклонникам свою подтянутую фигуру.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка поделилась кадрами с новой фотосессии в социальных сетях. Повереннова запечатлена на них в красном пиджаке, надетом на голое тело. На снимке можно заметить подтянутую фигуру звезды.

Слово и Дело

Многие поклонники оставили положительные комментарии в адрес знаменитости. Фанаты назвали Повереннову прекрасной. Однако некоторые пользователи отметили, что на снимке использовалось много фотошопа.