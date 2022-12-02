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1 час назад

Актриса Повереннова опубликовала снимок в пикантном образе

Слово и Дело

Российская киноактриса Дарья Повереннова поделилась фотографией в пикантном образе. Звезда показала поклонникам свою подтянутую фигуру.

Актриса Повереннова опубликовала пикантный снимок
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка поделилась кадрами с новой фотосессии в социальных сетях. Повереннова запечатлена на них в красном пиджаке, надетом на голое тело. На снимке можно заметить подтянутую фигуру звезды.

Слово и Дело

Многие поклонники оставили положительные комментарии в адрес знаменитости. Фанаты назвали Повереннову прекрасной. Однако некоторые пользователи отметили, что на снимке использовалось много фотошопа.

Актриса не в первый раз публикует подобные кадры, показывая свои формы. Ранее она делилась постом с отдыха на пляже.

Звёзды,Дарья Повереннова,
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