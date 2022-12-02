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2 часа назад

Ивлеева пошутила о старости и вызвала споры

Мира Маркина

Популярная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками в своем Teleram-канале своими мыслями насчет старости. Ивлеева, по обыкновению, просто пошутила, но в Сети разгорелись споры на предмет ее утверждения.

Ивлеева пошутила о старости и вызвала споры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот она, осознанность (старость), когда прилетев в очередной город, вместо того чтобы делать лютый го в местый тц или пивнуху, предпочитаешь Достоевского. "Преступление и наказание" взахлеб», – написала в своем посте Ивлеева. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

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Однако в комментариях шутку не оценили и мнение Анастасии не разделили. Многие принялись писать о том, что в ее возрасте глупо рассуждать о старости и, вообще, желание читать Достоевского никак не может быть связано с возрастом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Ивлеева намекнула в соцсетях на новый проект с Нагиевым.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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