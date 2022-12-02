Ивлеева пошутила о старости и вызвала споры

Популярная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками в своем Teleram-канале своими мыслями насчет старости. Ивлеева, по обыкновению, просто пошутила, но в Сети разгорелись споры на предмет ее утверждения.

«Вот она, осознанность (старость), когда прилетев в очередной город, вместо того чтобы делать лютый го в местый тц или пивнуху, предпочитаешь Достоевского. "Преступление и наказание" взахлеб», – написала в своем посте Ивлеева. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Однако в комментариях шутку не оценили и мнение Анастасии не разделили. Многие принялись писать о том, что в ее возрасте глупо рассуждать о старости и, вообще, желание читать Достоевского никак не может быть связано с возрастом.