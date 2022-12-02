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1 час назад

Звезды, которые установили себе зубные импланты

Мария Каткова

Секрет голливудской улыбки звезд чаще всего кроется в винирах. Однако они представляют собой насадки на здоровые зубы. Есть среди знаменитостей и те, кто решил распрощаться со своими настоящими зубами по разным причинам и заменил их на импланты, которые проще в уходе. О том, кто из известных людей решился на такую стоматологическую процедуру, — в материале “Рамблера”.

Звезды, которые установили себе зубные импланты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Деми Мур

Соцсети

В 2017 году на одном из телешоу актриса призналась, что лишилась трех зубов, вместо которых теперь установлены импланты. Мур рассказала, что еще давно установила себе виниры, но из-за стресса случилось так, что три зуба выпали друг за другом буквально за несколько дней.

Актрисе пришлось обращаться в стоматологическую клинику, которая оперативно установила ей зубные импланты, поэтому спустя несколько недель она уже появлялась на красных ковровых дорожках.

Шейн Макгоуэн

Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн известен своей нестандартной улыбкой. Еще в молодости поклонники задавались вопросом о том, что не так с его зубами. Они были кривыми и больными, поэтому ему пришлось распрощаться со всеми оставшимися зубами.

Певец решил полностью изменить свою челюсть и вставил себе зубные импланты. Позднее о его улыбке сняли целый документальный фильм. В нем врачи по годам разбирают фотографии музыканта и анализируют, что было не так с его зубами.

Как бы выглядели звезды прошлого, если бы жили в наше время

Шура

В первые годы популярности отсутствие зубов у Шуры стало его фишкой. Музыкант жил без передних зубов, и это придавало ему загадочности. На самом деле, такая улыбка у него появилась в результате несчастного случая. Певец рассказал, что в 9-летнем возрасте получил подарок в виде кегли от тети из США. Младший брат достал подарок из коробки и выбил Шуре передние зубы. Мальчик не захотел обращаться к стоматологам, так как очень их боялся, а на волне популярности не хотел портить образ. Однако теперь звезда улыбается во все 32 зуба — он все-таки решился на импланты.

Звёзды,Мур Деми,
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