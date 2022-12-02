Звезды, которые установили себе зубные импланты

Секрет голливудской улыбки звезд чаще всего кроется в винирах. Однако они представляют собой насадки на здоровые зубы. Есть среди знаменитостей и те, кто решил распрощаться со своими настоящими зубами по разным причинам и заменил их на импланты, которые проще в уходе. О том, кто из известных людей решился на такую стоматологическую процедуру, — в материале “Рамблера”.
В 2017 году на одном из телешоу актриса призналась, что лишилась трех зубов, вместо которых теперь установлены импланты. Мур рассказала, что еще давно установила себе виниры, но из-за стресса случилось так, что три зуба выпали друг за другом буквально за несколько дней.
Актрисе пришлось обращаться в стоматологическую клинику, которая оперативно установила ей зубные импланты, поэтому спустя несколько недель она уже появлялась на красных ковровых дорожках.
Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн известен своей нестандартной улыбкой. Еще в молодости поклонники задавались вопросом о том, что не так с его зубами. Они были кривыми и больными, поэтому ему пришлось распрощаться со всеми оставшимися зубами.
Певец решил полностью изменить свою челюсть и вставил себе зубные импланты. Позднее о его улыбке сняли целый документальный фильм. В нем врачи по годам разбирают фотографии музыканта и анализируют, что было не так с его зубами.
В первые годы популярности отсутствие зубов у Шуры стало его фишкой. Музыкант жил без передних зубов, и это придавало ему загадочности. На самом деле, такая улыбка у него появилась в результате несчастного случая. Певец рассказал, что в 9-летнем возрасте получил подарок в виде кегли от тети из США. Младший брат достал подарок из коробки и выбил Шуре передние зубы. Мальчик не захотел обращаться к стоматологам, так как очень их боялся, а на волне популярности не хотел портить образ. Однако теперь звезда улыбается во все 32 зуба — он все-таки решился на импланты.