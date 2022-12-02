Звезды, которые установили себе зубные импланты

Секрет голливудской улыбки звезд чаще всего кроется в винирах. Однако они представляют собой насадки на здоровые зубы. Есть среди знаменитостей и те, кто решил распрощаться со своими настоящими зубами по разным причинам и заменил их на импланты, которые проще в уходе. О том, кто из известных людей решился на такую стоматологическую процедуру, — в материале “Рамблера”.

Деми Мур

Соцсети

В 2017 году на одном из телешоу актриса призналась, что лишилась трех зубов, вместо которых теперь установлены импланты. Мур рассказала, что еще давно установила себе виниры, но из-за стресса случилось так, что три зуба выпали друг за другом буквально за несколько дней.

Актрисе пришлось обращаться в стоматологическую клинику, которая оперативно установила ей зубные импланты, поэтому спустя несколько недель она уже появлялась на красных ковровых дорожках.

Шейн Макгоуэн

Лидер группы The Pogues Шейн Макгоуэн известен своей нестандартной улыбкой. Еще в молодости поклонники задавались вопросом о том, что не так с его зубами. Они были кривыми и больными, поэтому ему пришлось распрощаться со всеми оставшимися зубами.

Певец решил полностью изменить свою челюсть и вставил себе зубные импланты. Позднее о его улыбке сняли целый документальный фильм. В нем врачи по годам разбирают фотографии музыканта и анализируют, что было не так с его зубами.

Шура