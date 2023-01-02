Как звезды справляются с похмельем

Больная голова после употребления алкоголя беспокоит всех вне зависимости от дохода и социального статуса. У каждого человека есть секреты того, как они справляются с похмельем, в том числе и у знаменитостей. Если ваше утро не задалось, стоит попробовать их рецепты на себе. В материале “Рамблера” — о том, как звезды рекомендуют “лечить” похмелье.

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Анна Семенович

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Певица и актриса ничего не стесняется в своих социальных сетях и часто показывает неприглядные стороны жизни. Семенович рассказала, что иногда страдает от похмелья и просыпается с “тяжелой” головой. Однако бывает и такое, что после бурной ночи празднования ей нужно ехать на работу. В таком случае на помощь приходит быстрый и простой рецепт: пельмени с бульоном.

Звезда утверждает, что такой суп помогает быстро справиться с похмельем. Кроме того, для его приготовления не нужно стоять часами у плиты. Для свежего вида у Семенович нет никаких хитростей — она справляется исключительно декоративной косметикой.

Дэвид Бекхэм

Известный футболист признался, что иногда любит выпить, но может и превышать свою дозу. Если ему не надо на другое мероприятие на следующий день, он отлеживается дома, но иногда вечеринки выпадают на его график тренировок, а занятия спортом он пропускать не привык.

Для таких случаев у звезды есть целый рецепт из нескольких шагов, который помогает избавиться и предотвратить похмелье. После того, как он возвращается домой с вечеринки, он выпивает таблетку от похмелья. Бекхэм говорит, что так она лучше абсорбирует токсины. С утра он выбирает жирный завтрак с беконом, который его бодрит.

Кейт Уинслет

Актриса предпочитает бороться с похмельем еще до того, как оно наступило. Перед вечеринкой она съедает плотный ужин, в который входит много овощей. Также при употреблении алкоголя она выпивает много воды, что помогает организму не остаться без жидкости. Кроме того, так она меньше пьет.