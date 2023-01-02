Как звезды справляются с похмельем

Больная голова после употребления алкоголя беспокоит всех вне зависимости от дохода и социального статуса. У каждого человека есть секреты того, как они справляются с похмельем, в том числе и у знаменитостей. Если ваше утро не задалось, стоит попробовать их рецепты на себе. В материале “Рамблера” — о том, как звезды рекомендуют “лечить” похмелье.
Певица и актриса ничего не стесняется в своих социальных сетях и часто показывает неприглядные стороны жизни. Семенович рассказала, что иногда страдает от похмелья и просыпается с “тяжелой” головой. Однако бывает и такое, что после бурной ночи празднования ей нужно ехать на работу. В таком случае на помощь приходит быстрый и простой рецепт: пельмени с бульоном.
Звезда утверждает, что такой суп помогает быстро справиться с похмельем. Кроме того, для его приготовления не нужно стоять часами у плиты. Для свежего вида у Семенович нет никаких хитростей — она справляется исключительно декоративной косметикой.
Известный футболист признался, что иногда любит выпить, но может и превышать свою дозу. Если ему не надо на другое мероприятие на следующий день, он отлеживается дома, но иногда вечеринки выпадают на его график тренировок, а занятия спортом он пропускать не привык.
Для таких случаев у звезды есть целый рецепт из нескольких шагов, который помогает избавиться и предотвратить похмелье. После того, как он возвращается домой с вечеринки, он выпивает таблетку от похмелья. Бекхэм говорит, что так она лучше абсорбирует токсины. С утра он выбирает жирный завтрак с беконом, который его бодрит.
Актриса предпочитает бороться с похмельем еще до того, как оно наступило. Перед вечеринкой она съедает плотный ужин, в который входит много овощей. Также при употреблении алкоголя она выпивает много воды, что помогает организму не остаться без жидкости. Кроме того, так она меньше пьет.
Перед сном звезда еще раз ужинает сэндвичем с беконом и ветчиной и запивает все это апельсиновым соком и чаем. Утром она идет в душ. Говорит, что с этими правилами вообще не чувствует похмелья.