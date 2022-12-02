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1 час назад

«Не хотела новых песен»: Основатель «Непара» о бывшей вокалистке

Национальная Служба Новостейиещё 3

Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал о «творческом расставании» с бывшей вокалисткой группы Викторией.

«Не хотела новых песен»: Основатель «Непара» об экс-вокалистке
Фото: nsn.fmnsn.fm

«В 2012 году я понял, что Викуля такого уровня достигла, что мелковато для нее все, что мы делаем. Она хотела петь, отдыхать, гулять, она человек такой, она девчонка. Все это крайне негативно отражалось на коллективе, когда ты понимаешь, что ты за полгода не записал ни одной песни, потому что она не хотела. Я сидел в студии, не она. Контракта у нас не было, я подошел к продюсерам и сказал, что хочу идти своей дорогой. Я записал альбом сольный, у меня все было прекрасно, но была ностальгия, что потеряно что-то важное в жизни», - поделился он.

Звёзды,Александр Шоуа,
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