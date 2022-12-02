«Не хотела новых песен»: Основатель «Непара» об экс-вокалистке

«В 2012 году я понял, что Викуля такого уровня достигла, что мелковато для нее все, что мы делаем. Она хотела петь, отдыхать, гулять, она человек такой, она девчонка. Все это крайне негативно отражалось на коллективе, когда ты понимаешь, что ты за полгода не записал ни одной песни, потому что она не хотела. Я сидел в студии, не она. Контракта у нас не было, я подошел к продюсерам и сказал, что хочу идти своей дорогой. Я записал альбом сольный, у меня все было прекрасно, но была ностальгия, что потеряно что-то важное в жизни», - поделился он.