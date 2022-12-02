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43 минуты назад

Лера Кудрявцева обругала Лазарева за отказ от фильтров в соцсетях

Слово и Дело

Телеведущая Лера Кудрявцева шутливо обругала певца Сергея Лазарева. Исполнитель не захотел включать фильтр на совместном ролике.

Кудрявцева обругала Лазарева за отказ от фильтров в соцсетях
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезды присутствовали вместе на светском мероприятии. Записанное в процессе видео Лазарев выложил в соцсети.

«Тварь. Я же тебе сказала, сделай фильтр», — возмущается Лера на видео.

Видимо, обращение подействовало на певца и он добавил свет во время съемки. Это успокоило звездную ведущую, которая заявила, что теперь все в порядке. Напомним, что Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались четыре года. В 2012-ом году они расстались. Лазарев объяснил, что не рассматривал Кудрявцеву как мать своих детей. Бывшие возлюбленные остались друзьями.

Звёзды,Сергей Лазарев,Лера Кудрявцева,
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