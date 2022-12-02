Кудрявцева обругала Лазарева за отказ от фильтров в соцсетях

Видимо, обращение подействовало на певца и он добавил свет во время съемки. Это успокоило звездную ведущую, которая заявила, что теперь все в порядке. Напомним, что Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались четыре года. В 2012-ом году они расстались. Лазарев объяснил, что не рассматривал Кудрявцеву как мать своих детей. Бывшие возлюбленные остались друзьями.