Кудрявцева обругала Лазарева за отказ от фильтров в соцсетях

Телеведущая Лера Кудрявцева шутливо обругала певца Сергея Лазарева. Исполнитель не захотел включать фильтр на совместном ролике.
Звезды присутствовали вместе на светском мероприятии. Записанное в процессе видео Лазарев выложил в соцсети.
«Тварь. Я же тебе сказала, сделай фильтр», — возмущается Лера на видео.
Видимо, обращение подействовало на певца и он добавил свет во время съемки. Это успокоило звездную ведущую, которая заявила, что теперь все в порядке. Напомним, что Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались четыре года. В 2012-ом году они расстались. Лазарев объяснил, что не рассматривал Кудрявцеву как мать своих детей. Бывшие возлюбленные остались друзьями.