Дрю Бэрримор рассекретила первый за шесть лет роман

Дрю Бэрримор рассказала о новом романе после развода с Уиллом Копелманом и шести лет холостяцкой жизни, сообщает PageSix.
Актриса и телеведущая разоткровенничалась во время записи нового эпизода своего телевизионного шоу The Drew Barrymore Show. Во время эфира Бэрримор заговорила о личной жизни со своей гостьей Вупи Голдберг. Актриса призналась, что решилась на новые отношения после того, как стала понимать, что ей становится слишком комфортно быть в одиночестве.
«В прошлый раз, когда мы с тобой виделись, мы обе были одиноки. Сейчас я в отношениях, а ты с кем-то встречаешься?» — поинтересовалась у Голдберг Бэрримор.
Дрю также призналась, что не страдала все эти годы от отсутствия регулярной половой жизни, потому что была очень активна в юности.
«Сейчас я не тот, человек, который жить не может без секса. Думаю, я достаточно нагулялась, когда была моложе», — рассказала Бэрримор.