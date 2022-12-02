Дрю Бэрримор рассекретила первый за шесть лет роман

Актриса и телеведущая разоткровенничалась во время записи нового эпизода своего телевизионного шоу The Drew Barrymore Show. Во время эфира Бэрримор заговорила о личной жизни со своей гостьей Вупи Голдберг. Актриса призналась, что решилась на новые отношения после того, как стала понимать, что ей становится слишком комфортно быть в одиночестве.