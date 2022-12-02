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2 часа назад

Дрю Бэрримор рассекретила первый за шесть лет роман

Газета.Ru

Дрю Бэрримор рассказала о новом романе после развода с Уиллом Копелманом и шести лет холостяцкой жизни, сообщает PageSix.

Дрю Бэрримор рассекретила первый за шесть лет роман
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса и телеведущая разоткровенничалась во время записи нового эпизода своего телевизионного шоу The Drew Barrymore Show. Во время эфира Бэрримор заговорила о личной жизни со своей гостьей Вупи Голдберг. Актриса призналась, что решилась на новые отношения после того, как стала понимать, что ей становится слишком комфортно быть в одиночестве.

«В прошлый раз, когда мы с тобой виделись, мы обе были одиноки. Сейчас я в отношениях, а ты с кем-то встречаешься?» — поинтересовалась у Голдберг Бэрримор.

Дрю также призналась, что не страдала все эти годы от отсутствия регулярной половой жизни, потому что была очень активна в юности.

«Сейчас я не тот, человек, который жить не может без секса. Думаю, я достаточно нагулялась, когда была моложе», — рассказала Бэрримор.

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