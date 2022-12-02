Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
2 часа назад

Дава признался, что получил "огромное наслаждение" от общения с Ларисой Долиной

Газета.Ru

Блогер Дава в разговоре с Telegram-каналом Super признался, что у него осталась масса положительных впечатлений от общения с певицей Ларисой Долиной.

Дава рассказал об "огромном наслаждении" от общения с Долиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что они с Долиной записали совместный трек. Блогер назвал ее «душевным» человеком и профессионалом своего дела. Дава подчеркнул, что был приятно удивлен после встречи с певицей.

«Было настолько энергетически приятно находиться с этим великим человеком. Я получил огромное наслаждение даже от общения. Я понимаю, что там огромная душа, я слушал взахлеб все истории. Я проникся Ларисой Александровной. Влюблен», — подчеркнул Дава.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители