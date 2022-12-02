Дава рассказал об "огромном наслаждении" от общения с Долиной

Блогер Дава в разговоре с Telegram-каналом Super признался, что у него осталась масса положительных впечатлений от общения с певицей Ларисой Долиной.

Он отметил, что они с Долиной записали совместный трек. Блогер назвал ее «душевным» человеком и профессионалом своего дела. Дава подчеркнул, что был приятно удивлен после встречи с певицей.