Бузова отметила новоселье в квартире за 120 млн рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила новоселье с друзьями. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала фото и видео интерьера своей квартиры стоимостью 120 млн рублей. На вечеринку Бузова пригласила своего директора Арама Арчера, пиар-агента Антона Богославского, блогершу Марию Погребняк и других близких людей.