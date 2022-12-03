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7 минут назад

Ольга Бузова отметила новоселье в квартире за 120 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила новоселье с друзьями. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала фото и видео интерьера своей квартиры стоимостью 120 млн рублей. На вечеринку Бузова пригласила своего директора Арама Арчера, пиар-агента Антона Богославского, блогершу Марию Погребняк и других близких людей.

Бузова отметила новоселье в квартире за 120 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня я устроила новоселье со своей командой и девочками, — написала Бузова. — Это очень важное событие. Я шла к нему много-много лет, и это такое счастье!»

Интерьер квартиры выполнен в пастельных тонах, акцентами в нем служат синее кресло и геометрические рисунки на полу и шкафах. Заметными деталями также являются камин, балкон и портреты звезды на стенах.

Звёзды,Арам Арчер,Антон Богославский,Мария Погребняк,Ольга Бузова,
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