Бузова отметила новоселье в квартире за 120 млн рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила новоселье с друзьями. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала фото и видео интерьера своей квартиры стоимостью 120 млн рублей. На вечеринку Бузова пригласила своего директора Арама Арчера, пиар-агента Антона Богославского, блогершу Марию Погребняк и других близких людей.
«Сегодня я устроила новоселье со своей командой и девочками, — написала Бузова. — Это очень важное событие. Я шла к нему много-много лет, и это такое счастье!»
Интерьер квартиры выполнен в пастельных тонах, акцентами в нем служат синее кресло и геометрические рисунки на полу и шкафах. Заметными деталями также являются камин, балкон и портреты звезды на стенах.